Bird of Pray гурту Ziferblat - про що пісня, текст та переклад

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Переможцями цьогорічного Нацвідбору на "Євробачення-2025" став гурт Ziferblat. На конкурсі вони представлять свою щемливу та надихаючу композицію Bird of Pray.

Про що співають виконавці розповідаємо у матеріалі.

Читайте також:

Пісня Bird of Pray — сенси, текст та переклад

Як розповіли самі учасники колективу, цей трек став своєрідним відображенням сьогодення. Музиканти хотіли відобразити у ній тугу за домом, біль втрат, молитва, слова підтримки та пошук внутрішньої сили.

Ключовим образом пісні стала пташка як символ свободи та відродження. Для багатьох вона є передвісником весни та початку нового етапу.

Текст пісні Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя Пташка,

Крилами пісня злітає важка...

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас...

Я світла шукаю, гори зверну



And

I call you Fly Bіrd,

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну

Fly lіke a Bіrd!

Where do you go

I'm beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Flіes Bіrd.

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

У перекладі із англійської назва пісні означає "Молитовний птах". До речі, слово "pray" співзвучне із словом "prey" — хижий. На думку фанів, ще додає пісні додаткового сенсу.

Переклад пісні Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане, не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

І я кличу тебе



Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділюся

Моїм серцем з кимось, хто

Піклується про мене і мою маленьку пташку



Вертай-вертайся додому, рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

Я кличу тебе



Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, просто

Піклуйся про мене і мою маленьку пташку

Нагадаємо, ми писали, хто став фаворитом Нацвідбору на думку журі.

Також повідомлялося, що під час голосування за переможця конкурсу у застосунку "Дія" стався масштабний збій.