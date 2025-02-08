Нацвідбір Євробачення 2025 — за кого проголосували судді

Нацвідбір Євробачення 2025 — хто став фаворитом журі
8 лютого 2025 23:27
Кубок Євробачення. Фото: Суспільне Мовлення
В суботу, 8 лютого, пройшов фінал нацвідбору на Євробачення 2025. Журі обрало свого фаворита серед учасників.
Про це повідомляє Суспільне Мовлення.
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Судді розподілили бали таким чином:
- KHAYAT — 10,
- Ziferblat — 9,
- Маша Кондратенко — 8,
- MOLODI — 7,
- FIINKA — 6,
- FUTURE CULTURE — 5,
- KRYLATA — 4,
- ДК Енергетик — 3,
- АБІЄ — 2,
- Влад Шериф — 1.
Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2025 буде представляти гурт Ziferblat. Виступ учасників набрав найбільшу кількість голосів від глядачів та журі.
Переможця нацвідбору обирали журі та глядачі. Українці голосували за своїх улюбленців у застосунку "Дія".
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