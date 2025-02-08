Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Нацвідбір Євробачення 2025 — хто став фаворитом журі arrow

Нацвідбір Євробачення 2025 — хто став фаворитом журі

8 лютого 2025 23:27
Ольга Антоновська - редактор
Нацвідбір Євробачення 2025 — за кого проголосували судді
Кубок Євробачення. Фото: Суспільне Мовлення
Ольга Антоновська - редактор

В суботу, 8 лютого, пройшов фінал нацвідбору на Євробачення 2025. Журі обрало свого фаворита серед учасників.

Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Читайте також:

Кого обрало журі на нацвідборі Євробачення 2025

Судді розподілили бали таким чином: 

  • KHAYAT — 10,
  • Ziferblat — 9,
  • Маша Кондратенко — 8,
  • MOLODI — 7,
  • FIINKA — 6,
  • FUTURE CULTURE — 5,
  • KRYLATA — 4,
  • ДК Енергетик — 3,
  • АБІЄ — 2,
  • Влад Шериф — 1.
Голосування журі на нацвідборі Євробачення 2025
Результати голосування журі на нацвідборі Євробачення 2025. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2025 буде представляти гурт Ziferblat. Виступ учасників набрав найбільшу кількість голосів від глядачів та журі.

Переможця нацвідбору обирали журі та глядачі. Українці голосували за своїх улюбленців у застосунку "Дія".

Євробачення музика пісні співак Євробачення 2025 Нацвідбір Євробачення
Реклама
Реклама
Реклама