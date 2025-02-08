Нацвідбір Євробачення 2025 — за кого проголосували судді

Кубок Євробачення. Фото: Суспільне Мовлення

В суботу, 8 лютого, пройшов фінал нацвідбору на Євробачення 2025. Журі обрало свого фаворита серед учасників.

Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

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Судді розподілили бали таким чином:

KHAYAT — 10,

Ziferblat — 9,

Маша Кондратенко — 8,

MOLODI — 7,

FIINKA — 6,

FUTURE CULTURE — 5,

KRYLATA — 4,

ДК Енергетик — 3,

АБІЄ — 2,

Влад Шериф — 1.

Результати голосування журі на нацвідборі Євробачення 2025. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2025 буде представляти гурт Ziferblat. Виступ учасників набрав найбільшу кількість голосів від глядачів та журі.

Переможця нацвідбору обирали журі та глядачі. Українці голосували за своїх улюбленців у застосунку "Дія".