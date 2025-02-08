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Нацотбор Евровидения 2025 — кто стал фаворитом жюри

8 февраля 2025 23:27
Ольга Антоновская - редактор
Нацотбор Евровидения 2025 — за кого проголосовали судьи
Кубок Евровидения. Фото: Суспільне Мовлення
Ольга Антоновская - редактор

В субботу, 8 февраля, прошел финал нацотбора на Евровидение 2025. Жюри выбрало своего фаворита среди участников.

Об этом сообщает Общественное вещание.

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Судьи распределили баллы следующим образом:

  • KHAYAT — 10,
  • Ziferblat — 9,
  • Маша Кондратенко — 8,
  • MOLODI — 7,
  • FIINKA — 6,
  • FUTURE CULTURE — 5,
  • KRYLATA — 4,
  • ДК Энергетик — 3,
  • АБИЕ — 2,
  • Влад Шериф — 1.
Голосування журі на нацвідборі Євробачення 2025
Результаты голосования жюри на нацотборе Евровидения 2025. Фото: скриншот

Напомним, Украину на Евровидении 2025 будет представлять группа Ziferblat. Выступление участников набрало наибольшее количество голосов от зрителей и жюри.

Победителя нацотбора выбирали жюри и зрители. Украинцы голосовали за своих любимцев в приложении "Дія".

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