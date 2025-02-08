Нацотбор Евровидения 2025 — за кого проголосовали судьи

Кубок Евровидения. Фото: Суспільне Мовлення

В субботу, 8 февраля, прошел финал нацотбора на Евровидение 2025. Жюри выбрало своего фаворита среди участников.

Об этом сообщает Общественное вещание.

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Судьи распределили баллы следующим образом:

KHAYAT — 10,

Ziferblat — 9,

Маша Кондратенко — 8,

MOLODI — 7,

FIINKA — 6,

FUTURE CULTURE — 5,

KRYLATA — 4,

ДК Энергетик — 3,

АБИЕ — 2,

Влад Шериф — 1.

Результаты голосования жюри на нацотборе Евровидения 2025. Фото: скриншот

Напомним, Украину на Евровидении 2025 будет представлять группа Ziferblat. Выступление участников набрало наибольшее количество голосов от зрителей и жюри.

Победителя нацотбора выбирали жюри и зрители. Украинцы голосовали за своих любимцев в приложении "Дія".