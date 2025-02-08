Нацотбор Евровидения 2025 — за кого проголосовали судьи

Нацотбор Евровидения 2025 — кто стал фаворитом жюри
8 февраля 2025 23:27
Кубок Евровидения. Фото: Суспільне Мовлення
В субботу, 8 февраля, прошел финал нацотбора на Евровидение 2025. Жюри выбрало своего фаворита среди участников.
Об этом сообщает Общественное вещание.
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Судьи распределили баллы следующим образом:
- KHAYAT — 10,
- Ziferblat — 9,
- Маша Кондратенко — 8,
- MOLODI — 7,
- FIINKA — 6,
- FUTURE CULTURE — 5,
- KRYLATA — 4,
- ДК Энергетик — 3,
- АБИЕ — 2,
- Влад Шериф — 1.
Напомним, Украину на Евровидении 2025 будет представлять группа Ziferblat. Выступление участников набрало наибольшее количество голосов от зрителей и жюри.
Победителя нацотбора выбирали жюри и зрители. Украинцы голосовали за своих любимцев в приложении "Дія".
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