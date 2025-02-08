Голосування Нацвідбір на Євробачення-2025 — як віддати голос

Стартувало голосування за переможця Нацвідбору — як проголосувати
Стартувало голосування за переможця Національного відбору на "Євробаченя-2025". Представника України на пісенний конкурс визначать 50% голосів журі та 50% голосів глядачів.
Новини.LIVE розповідає, як віддати голос за свого фаворита.
Як проголосувати на Нацвідборі на "Євробачення-2025"
Взяти участь у голосування можна за допомогою застосунки "Дія". Для цього перейдіть у розділ "Опитування" та оберіть номер учасника, за якого хочете віддати свій голос.
Або ж надсилайте смс-повідомлення з номером свого фаворита но номер 7576.
Нагадаємо, порядкову номери виступів фіналістів та їхні пісні:
- Влад Шериф — Wind of change
- Абіє — Дім
- MOLODI — my sea
- Future Culture — Waste My Time
- Маша Кондратенко — No time to cry
- KHAYAT — HONOR
- FIЇNKA — Культура
- KRYLATA — STAY TRUE
- Ziferblat — Bird of pray
- ДК Енергетик — Сіль
Раніше ми писали, коли Україна виступатиме на "Євробаченні-2025" у Базелі.
Також стало відомо, яке місце Україні на конкурсі пророкують букмекери.
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