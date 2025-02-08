Голосування Нацвідбір на Євробачення-2025 — як віддати голос

Нацвідбір на Євробачення. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Стартувало голосування за переможця Національного відбору на "Євробаченя-2025". Представника України на пісенний конкурс визначать 50% голосів журі та 50% голосів глядачів.

Новини.LIVE розповідає, як віддати голос за свого фаворита.

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Взяти участь у голосування можна за допомогою застосунки "Дія". Для цього перейдіть у розділ "Опитування" та оберіть номер учасника, за якого хочете віддати свій голос.

Або ж надсилайте смс-повідомлення з номером свого фаворита но номер 7576.

Як проголосувати за переможця Нацвідбору. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нагадаємо, порядкову номери виступів фіналістів та їхні пісні:

Влад Шериф — Wind of change Абіє — Дім MOLODI — my sea Future Culture — Waste My Time Маша Кондратенко — No time to cry KHAYAT — HONOR FIЇNKA — Культура KRYLATA — STAY TRUE Ziferblat — Bird of pray ДК Енергетик — Сіль

Учасники Нацвідбору-2025. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Раніше ми писали, коли Україна виступатиме на "Євробаченні-2025" у Базелі.

Також стало відомо, яке місце Україні на конкурсі пророкують букмекери.