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Стартувало голосування за переможця Нацвідбору — як проголосувати

8 лютого 2025 21:28
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Голосування Нацвідбір на Євробачення-2025 — як віддати голос
Нацвідбір на Євробачення. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Стартувало голосування за переможця Національного відбору на "Євробаченя-2025". Представника України на пісенний конкурс визначать 50% голосів журі та 50% голосів глядачів.

Новини.LIVE розповідає, як віддати голос за свого фаворита.

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Взяти участь у голосування можна за допомогою застосунки "Дія". Для цього перейдіть у розділ "Опитування" та оберіть номер учасника, за якого хочете віддати свій голос.

Або ж надсилайте смс-повідомлення з номером свого фаворита но номер 7576.

Як проголосувати за учасників Нацвідбору 2025 - фото
Як проголосувати за переможця Нацвідбору. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нагадаємо, порядкову номери виступів фіналістів та їхні пісні:

  1. Влад Шериф — Wind of change
  2. Абіє — Дім
  3. MOLODI — my sea
  4. Future Culture — Waste My Time
  5. Маша Кондратенко — No time to cry
  6. KHAYAT — HONOR
  7. FIЇNKA — Культура
  8. KRYLATA — STAY TRUE
  9. Ziferblat — Bird of pray
  10. ДК Енергетик — Сіль
Учасники Нацвідбору на Євробачення-2025
Учасники Нацвідбору-2025. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Раніше ми писали, коли Україна виступатиме на "Євробаченні-2025" у Базелі.

Також стало відомо, яке місце Україні на конкурсі пророкують букмекери.

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