Голосование Нацотбор на Евровидение-2025 - как отдать голос

Нацотбор на Евровидение. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Стартовало голосование за победителя Национального отбора на "Евровидение-2025". Представителя Украины на песенный конкурс определят 50% голосов жюри и 50% голосов зрителей.

Новини.LIVE рассказывает, как отдать голос за своего фаворита.

Читайте также:

Как проголосовать на Нацотборе на "Евровидение-2025"

Принять участие в голосовании можно с помощью приложения "Дія". Для этого перейдите в раздел "Опитування" и выберите номер участника, за которого хотите отдать свой голос.

Или же присылайте смс-сообщение с номером своего фаворита но номер 7576.

Как проголосовать за победителя Нацотбора. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, порядковые номера выступлений финалистов и их песни:

Влад Шериф – Wind of change Абіє – Дім MOLODI – my sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No time to cry KHAYAT – HONOR FIЇNKA – Культура KRYLATA – STAY TRUE Ziferblat – Bird of pray ДК Енергетик – Сіль

Участники Нацотбора-2025 Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Ранее мы писали, когда Украина будет выступать на "Евровидении-2025" в Базеле.

Также стало известно, какое место Украине на конкурсе пророчат букмекеры.