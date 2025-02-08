Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Стартовало голосование за победителя Нацотбора — как голосовать arrow

Стартовало голосование за победителя Нацотбора — как голосовать

8 февраля 2025 21:28
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Голосование Нацотбор на Евровидение-2025 - как отдать голос
Нацотбор на Евровидение. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Стартовало голосование за победителя Национального отбора на "Евровидение-2025". Представителя Украины на песенный конкурс определят 50% голосов жюри и 50% голосов зрителей.

Новини.LIVE рассказывает, как отдать голос за своего фаворита.

Читайте также:

Как проголосовать на Нацотборе на "Евровидение-2025"

Принять участие в голосовании можно с помощью приложения "Дія". Для этого перейдите в раздел "Опитування" и выберите номер участника, за которого хотите отдать свой голос.

Или же присылайте смс-сообщение с номером своего фаворита но номер 7576.

Як проголосувати за учасників Нацвідбору 2025 - фото
Как проголосовать за победителя Нацотбора. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, порядковые номера выступлений финалистов и их песни:

  1. Влад Шериф – Wind of change
  2. Абіє – Дім
  3. MOLODI – my sea
  4. Future Culture – Waste My Time
  5. Маша Кондратенко – No time to cry
  6. KHAYAT – HONOR
  7. FIЇNKA – Культура
  8. KRYLATA – STAY TRUE
  9. Ziferblat – Bird of pray
  10. ДК Енергетик – Сіль
Учасники Нацвідбору на Євробачення-2025
Участники Нацотбора-2025 Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Ранее мы писали, когда Украина будет выступать на "Евровидении-2025" в Базеле.

Также стало известно, какое место Украине на конкурсе пророчат букмекеры.

Дия голосование конкурс Евровидение 2025 Нацотбор Евровидения
Реклама
Реклама
Реклама