Голосование Нацотбор на Евровидение-2025 - как отдать голос

Стартовало голосование за победителя Нацотбора — как голосовать
Стартовало голосование за победителя Национального отбора на "Евровидение-2025". Представителя Украины на песенный конкурс определят 50% голосов жюри и 50% голосов зрителей.
Новини.LIVE рассказывает, как отдать голос за своего фаворита.
Как проголосовать на Нацотборе на "Евровидение-2025"
Принять участие в голосовании можно с помощью приложения "Дія". Для этого перейдите в раздел "Опитування" и выберите номер участника, за которого хотите отдать свой голос.
Или же присылайте смс-сообщение с номером своего фаворита но номер 7576.
Напомним, порядковые номера выступлений финалистов и их песни:
- Влад Шериф – Wind of change
- Абіє – Дім
- MOLODI – my sea
- Future Culture – Waste My Time
- Маша Кондратенко – No time to cry
- KHAYAT – HONOR
- FIЇNKA – Культура
- KRYLATA – STAY TRUE
- Ziferblat – Bird of pray
- ДК Енергетик – Сіль
Ранее мы писали, когда Украина будет выступать на "Евровидении-2025" в Базеле.
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