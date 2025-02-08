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Представники України на "Євробаченні" потужно відкрили Нацвідбір

8 лютого 2025 18:54
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Нацвідбір на Євробачення - потужне відкриття конкурсу - відео
Нацвідбір на Євробачення. Фото: скриншот
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Національний відбір на "Євробачення-2025" розпочався із потужного виступу представників України на пісенному конкурсі різних років. Так, на сцену вийшли Джамала, Тіна Кароль, Go_A, Меловін, alyona alyona, Jerry Heil, Руслана, TVORCHI та Kalush Orchestra.

Новини.LIVE стежить за прямим ефіром конкурсу.

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Виступ представників України на "Євробаченні" відкрив Нацвідбір

Відкриття пісенного конкурсу вийшло по-справжньому грандіозним. Артисти виконали потужне попурі зі своїх конкурсних пісень, а також легендарних українських композицій.

Нацвідбір на Євробачення 2025 - фото з ефіру
Виступ учасників Нацвідбору. Фото: скриншот

В основу попурі лягла пісня Назарія Яремчука "Усміхнися мені". Наприкінці номеру до артистів доєдналися цьогорічні учасники відбору.

Нацвідбір на Євробачення-2025 - фото
Руслана. Фото: скриншот

Глядачі зустріли артистів бурхливими оваціями та вигуками.

Після виступу Тіна Кароль, яка є продюсеркою цьогорічного відбору, звернулася до глядачів із вітальним словом та попросила підтримати конкурсантів. Співачка назвала цей Нацвідбір історичною миттю, яка особливо увійде в сучасну історію.

Як стало відомо з прямого ефіру, цьогорічний Нацвідбір транслюється у записі, через міркувань безпеки. Однак голосування та оголошення результатів конкурсу будуть проходити наживо.

Раніше ми писали, коли Україна виступатиме на "Євробаченні-2025" у Базелі.

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