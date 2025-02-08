Нацотбор на Евровидение - мощное открытие конкурса - видео

Представители Украины на "Евровидении" мощно открыли Нацотбор
Национальный отбор на "Евровидение-2025" начался с мощного выступления представителей Украины на песенном конкурсе разных лет. Так, на сцену вышли Джамала, Тина Кароль, Go_A, Меловин, alyona alyona, Jerry Heil, Руслана, TVORCHI и Kalush Orchestra.
Новини.LIVE следит за прямым эфиром конкурса.
Выступление представителей Украины на "Евровидении" открыло Нацотбор
Открытие песенного конкурса получилось по-настоящему грандиозным. Артисты исполнили мощное попурри из своих конкурсных песен, а также легендарных украинских композиций.
В основу попурри легла песня Назария Яремчука "Усміхнись мені". В конце номера к артистам присоединились нынешние участники отбора.
Зрители встретили артистов бурными овациями и возгласами.
После выступления Тина Кароль, которая является продюсером нынешнего отбора, обратилась к зрителям с приветственным словом и попросила поддержать конкурсантов. Певица назвала этот Нацотбор историческим моментом, который особенно войдет в современную историю.
Как стало известно из прямого эфира, нынешний Нацотбор транслируется в записи, по соображениям безопасности. Однако голосование и объявление результатов конкурса будут проходить вживую.
Ранее мы писали, когда Украина будет выступать на "Евровидении-2025" в Базеле.
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