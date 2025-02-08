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Стало відомо, хто переміг у Нацвідборі на "Євробачення-2025"

8 лютого 2025 23:05
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Нацвідбір на Євробачення 2025 - хто став переможцем
Переможець Нацвідбору на "Євробачення-2025". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Переможцями Національного відбору на "Євробачення-2025" став гурт Ziferblat. Виступ учасників набрав найбільшу кількість голосів від глядачів та журі.

Про це стало відомо під час прямого ефіру конкурсу.

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На сцені Національного відбору Ziferblat виконав пісню Bird of pray. Загалом він зібрав 19 балів — 10 від глядачів та від членів журі 9.

Перемога колективу стала передбачуваною, адже напередодні шоу гурт опинився на другому місці за прогнозами букмекерів.

Після оголошення результатів Ziferblat подякували усім глядачам та членам журі за підтримку та надану почесну можливість.

"Після повномасштабної війни багато змінилося. Ми розвиваємо українську культуру, 2014 був Ренесанс української музики, зараз у нас Ренесанс другий. Ми дякуємо за це вам всім", — сказали учасники гурту.

Раніше ми писали, яке місце пророкують Україні на "Євробаченні-2025" букмекери.

Також стало відомо, яка країна відмовилася від участі в пісенному конкурсі.

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