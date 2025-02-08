Нацотбор на Евровидение 2025 - кто стал победителем

Победитель Нацотбора на "Евровидение-2025". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Победителями Национального отбора на "Евровидение-2025" стала группа Ziferblat. Выступление участников набрало наибольшее количество голосов от зрителей и жюри.

Об этом стало известно во время прямого эфира конкурса.

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На сцене Национального отбора Ziferblat исполнил песню Bird of pray. В целом он собрал 19 баллов — 10 от зрителей и от членов жюри 9.

Победа коллектива стала предсказуемой, ведь накануне шоу группа оказалась на втором месте по прогнозам букмекеров.

После объявления результатов Ziferblat поблагодарили всех зрителей и членов жюри за поддержку и предоставленную почетную возможность.

"После полномасштабной войны многое изменилось. Мы развиваем украинскую культуру, 2014 был Ренессанс украинской музыки, сейчас у нас Ренессанс второй. Мы благодарим за это вас всех", — сказали участники группы.

Ранее мы писали, какое место пророчат Украине на "Евровидении-2025" букмекеры.

Также стало известно, какая страна отказалась от участия в песенном конкурсе.