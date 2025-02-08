У Дії стався збій під час Нацвідбору

Застосунок "Дія". Фото: diia.gov.ua

На цьогорічному Нацвідборі на "Євробачення-2025" не обійшлося без конфузів. У застосунку "Дія", в якому має відбутися голосування, стався масштабний збій.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Читайте також:

У "Дії" стався збій

Під час голосування за переможця Національного відбору на "Євробачення-2025" застосунок "Дія" не витримав навантаження. Користувачі відмічають збій у роботі програми та відсутність віддати голос за фаворита конкурсу.

Збій у "Дії". Скриншот Новини.LIVE

За правилами конкурсу глядачі мають віддати голос за учасника, який, на їхню думку, має представити Україну у Базелі, у застосунку. Але, на жаль, цього року у "Дії" знову зробити це не вдається.

"Дія" перестала працювати. Збій у "Дії". Скриншот Новини.LIVE

Однак несправність вдалося швидко полагодити, і, як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українці вже можуть голосувати. Станом на 21:46 свій голос віддали понад 200 тисяч глядачів.

Раніше ми писали, як представники України на "Євробаченні" потужно відрили Нацвідбір.