У Дии произошел сбой во время Нацотбора

приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua

На нынешнем Нацотборе на "Евровидение-2025" не обошлось без конфузов. В приложении "Дія", в котором должно состояться голосование, произошел масштабный сбой.

Об этом пишут Новини.LIVE.

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В "Дії" произошел сбой

Во время голосования за победителя Национального отбора на "Евровидение-2025" приложение "Дія" не выдержало нагрузки. Пользователи отмечают сбой в работе приложения и отсутствие отдать голос за фаворита конкурса.

Сбой в "Дії". Скриншот Новости.LIVE

По правилам конкурса зрители должны отдать голос за участника, который им по их мнению должен представить Украину в Базеле, в приложении. Но, к сожалению, в этом году в "Дії" снова сделать это не удается.

"Дія" перестала работать. Сбой в "Дії". Скриншот Новости.LIVE

Однако неисправность удалось быстро починить и, как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинцы уже могут голосовать. По состоянию на 21:46 свой голос отдали более 200 тысяч зрителей.

Ранее мы писали, как представители Украины на " Евровидении" мощно отрыли Нацотбор.