Трамп заявил, что может повысить пошлины для Китая и не знает, обманывает ли его Путин

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На встрече с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о возможном повышении тарифов для Китая. Также американский президент дал понять, что еще не в курсе "водит ли его за нос Путин".

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Во время общения с прессой журналистов заинтересовало, введут ли США пошлины только против Индии. На это Трамп ответил, что "вскоре вы увидите больше вторичных санкций".

Также глава Белого дома сказал, что санкционные пошлины могут коснуться и Китая.

"Мы сделали это с Индией, вероятно, сделаем то же самое еще с несколькими странами, одной из которых может быть Китай", — заявил Дональд Трамп.

Об обмане со стороны Путина

В свете встречи диктатора РФ Путина и спецпредставителя Трампа Уиткоффа в Москве прессу заинтересовало, не считает ли Трамп, что Путин "водит его за нос". На это американский президент не смог четко ответить.

"Пока не могу ответить на этот вопрос. Скажу вам через несколько недель, а может, и раньше", — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что согласен встретиться с российским диктатором Путиным, однако лишь при условии, что это приведет к завершению войны в Украине.

Также сообщалось, что СМИ узнали у чиновников Белого дома, когда планируют ввести ограничения.