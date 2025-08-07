Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Про мита для Китаю та обман Путіна — Трамп все пояснив пресі

Про мита для Китаю та обман Путіна — Трамп все пояснив пресі

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 02:33
Трамп заявив, що може підвищити мита для Китаю і не знає, чи обманює його Путін
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На зустрічі з журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив про можливе підняття тарифів для Китаю. Також американський президент дав зрозуміти, що ще не в курсі "чи водить його за ніс Путін".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що заявив Трамп про мита для Китаю

Під час спілкування з пресою журналістів зацікавило, чи запровадять США мита лише проти Індії. На це Трамп відповів, що "невдовзі ви побачите більше вторинних санкцій".

Також очільник Білого дому сказав, що санкційні мита можуть торкнутись і Китаю.

"Ми зробили це з Індією, ймовірно, зробимо те саме ще з декількома країнами, однією з яких може бути Китай", — заявив Дональд Трамп.

Про обман з боку Путіна

У світлі зустрічі диктатора РФ Путіна та спецпредставника Трампа Віткоффа у Москві пресу зацікавило, чи не вважає Трамп, що Путін "водить його за ніс". На це американський президент не зміг чітко відповісти.

"Поки не можу відповісти на це запитання. Скажу вам за кілька тижнів, а може, й раніше", — сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що згоден зустрітися із російським диктатором Путіним, проте лише за умови, що це призведе до завершення війни в Україні.

Також повідомлялось, що ЗМІ дізналися в посадовців Білого дому, коли планують впровадити обмеження.

росія США Китай володимир путін Дональд Трамп мита
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації