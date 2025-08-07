Трамп заявив, що може підвищити мита для Китаю і не знає, чи обманює його Путін

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На зустрічі з журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив про можливе підняття тарифів для Китаю. Також американський президент дав зрозуміти, що ще не в курсі "чи водить його за ніс Путін".

Що заявив Трамп про мита для Китаю

Під час спілкування з пресою журналістів зацікавило, чи запровадять США мита лише проти Індії. На це Трамп відповів, що "невдовзі ви побачите більше вторинних санкцій".

Також очільник Білого дому сказав, що санкційні мита можуть торкнутись і Китаю.

"Ми зробили це з Індією, ймовірно, зробимо те саме ще з декількома країнами, однією з яких може бути Китай", — заявив Дональд Трамп.

Про обман з боку Путіна

У світлі зустрічі диктатора РФ Путіна та спецпредставника Трампа Віткоффа у Москві пресу зацікавило, чи не вважає Трамп, що Путін "водить його за ніс". На це американський президент не зміг чітко відповісти.

"Поки не можу відповісти на це запитання. Скажу вам за кілька тижнів, а може, й раніше", — сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що згоден зустрітися із російським диктатором Путіним, проте лише за умови, що це призведе до завершення війни в Україні.

Також повідомлялось, що ЗМІ дізналися в посадовців Білого дому, коли планують впровадити обмеження.