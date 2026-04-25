Принц Гарри отметил, что от Украины зависит демократия в мире

Принц Гарри. Фото: Reuters

Герцог Сассекский, принц Гарри, заявил, что борьба Украины имеет решающее значение для защиты демократии в мире. По его словам, события сегодняшнего дня доказывают, что демократические ценности нуждаются в постоянной совместной обороне.

Об этом принц заявил во время Киевского форума по безопасности, передает Новини.LIVE.

Принц Гарри отметил важность Украины для мировой демократии

По его словам, современные события доказывают, что демократия не является чем-то гарантированным и требует постоянной защиты.

"Не так давно многие верили, что либеральные демократии победили окончательно и главные конфликты уже позади, отошли в историю. Но история в очередной раз напомнила нам, что это не так, и то, что мы видим сегодня, — не завершение борьбы, а эволюционный процесс", — отметил он.

Принц подчеркнул, что борьба Украины имеет значение не только для самого государства, но и для всего мира, ведь речь идет о защите базовых принципов свободы.

Читайте также:

"Урок очевиден - демократия не является данностью, она не может поддерживать сама себя, ее надо защищать постоянно, совместно и солидарно. Вот почему Украина имеет такое огромное значение — поскольку Украина выбрала путь свободы, достоинства и демократических ценностей", — подытожил он.

Как писали Новини.LIVE, принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом в Украину 23 апреля. Во время поездки герцог посетил Бучу, а также провел встречу с бойцами "Азова".

Кроме того, во время своего выступления на форуме принц Гарри поддержал позицию украинцев и заявил, что мир должен отвечать на решимость Украины.