Главная Новости дня Подарили украшения: азовцы встретились с принцем Гарри

Подарили украшения: азовцы встретились с принцем Гарри

Дата публикации 25 апреля 2026 15:06
Принц Гарри беседует с представителями "Азова". Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"

Во время визита в Украину принц Гарри встретился с представителями "Азова". Герцогу и герцогине Сассекским вручили символический подарок - украшения Love is care, что в переводе означает: "Любовь это забота".

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".

Встреча азовцев с принцем Гарри

Азовцы подарили герцогу и герцогине Сассекским украшения в знак благодарности за поддержку Украины. Военнослужащие "Азова", которые встретились с принцем Гарри, отметили, что они поддерживают защитников с момента ранения или освобождения из плена и до возвращения к активной жизни. В этой миссии поддержка партнеров ощутима ежедневно.

Военнослужащая вручает украшения принцу Гарри. Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"

В "Азове" отмечают, что герцог и герцогиня Сассекские остаются голосом Украины в мире. Они постоянно поддерживают украинских защитников. В частности, через помощь реабилитационному центру Superhumans Center, который помогает восстанавливаться раненым. Кроме того, принц Гарри поддерживает Invictus Games — международные соревнования, в которых принимают участие украинские ветераны.

Украшения, которые подарили принцу Гарри. Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"

Как сообщали Новини.LIVE, британский принц Гарри 23 апреля неожиданно прибыл в Киев. Таким образом он решил выразить солидарность с украинским народом, который сопротивляется российской агрессии. Герцог Сассекский встретился с ветеранами и волонтерами.

Также мы писали о том, что принц Гарри выступил с речью на 18-м Киевском форуме по безопасности. Он заявил, что война в Украине давно вышла за пределы локального конфликта. Герцог Сассекский подчеркнул, что Украина стала лидером нового мира.

