Головна Новини дня Подарували прикраси: азовці зустрілися з принцом Гаррі

Подарували прикраси: азовці зустрілися з принцом Гаррі

Дата публікації: 25 квітня 2026 15:06
Принц Гаррі розмовляє з представниками "Азову". Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"

Під час візиту в Україну принц Гаррі зустрівся з представниками "Азову". Герцогу та герцогині Сассекським вручили символічний подарунок — прикраси Love is care, що в перекладі означає: "Любов це турбота".

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

Зустріч азовців з принцом Гаррі

Азовці подарували герцогу та герцогині Сассекським прикраси на знак вдячності за підтримку України. Військовослужбовці "Азову", які зустрілися з принцом Гаррі, зауважили, що вони підтримують захисників від моменту поранення або звільнення з полону й і до повернення до активного життя. У цій місії підтримка партнерів відчутна щодня.

Прикраси для принца Гаррі
Військовослужбовиця вручає прикраси принцу Гаррі. Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"

В "Азові" наголошують, що герцог та герцогиня Сассекські залишаються голосом України у світі. Вони постійно підтримують українських захисників. Зокрема, через допомогу реабілітаційному центру Superhumans Center, який допомагає відновлюватися пораненим. Крім того, принц Гаррі підтримує Invictus Games — міжнародні змагання, в яких беруть участь українські ветерани.

Зустріч азовців з принцом Гаррі
Прикраси, які подарували принцу Гаррі. Фото: 1-й корпус НГУ "Азов"

Як повідомляли Новини.LIVE, британський принц Гаррі 23 квітня несподівано прибув до Києва. Таким чином він вирішив висловити солідарність із українським народом, який чинить опір російській агресії. Герцог Сассекський зустрівся з ветеранами та волонтерами.

Також ми писали про те, що принц Гаррі виступив з промовою на 18-му Київському безпековому форумі. Він заявив, що війна в Україні давно вийшла за межі локального конфлікту. Герцог Сассекський наголосив, що Україна стала лідером нового світу.

принц Гаррі бригада "Азов" зустріч
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
