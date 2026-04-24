Принц Гаррі відвідав Бучу та зустрівся з мером

Принц Гаррі та Анатолій Федорук. Фото: facebook.com/buchagolova

Принц Гаррі у пʼятницю, 24 квітня, відвідав Бучу в Київській області. Там він зустрівся з міським головою Анатолієм Федоруком. Посадовець подякував принцу за візит.

Про це Анатолій Федорук повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Принц Гаррі в Бучі 24 квітня

"Ймовірність зустріти Принца Гаррі в Бучі мала, але ніколи не дорівнює нулю!" — наголосив Федорук.

Принц Гаррі та Анатолій Федорук. Фото: facebook.com/buchagolova

Він подякував герцогу Сассекському за візит, увагу до Бучі та трагедії, людяність та підтримку України. За словами Федорука, світло завжди буде на боці правди, і сьогодні воно з нами.

Принц Гаррі в Бучі. Фото: facebook.com/buchagolova

Як писали Новини.LIVE, 23 квітня до Києва прибув принц Гаррі. Він провів зустріч із ветеранами та волонтерами. Мета його візити — висловити солідарність з українцями.

Крім того, принц Гаррі виступив із промовою на 18-му Київському безпековому форумі. За його словами, Україна демонструє світу новий взірець глобального лідерства через інновації та незламну єдність.

Також він наголосив, що Україна вже продемонструвала свою стійкість у війні, а тепер вирішальним є те, чи зможе світ відповідати її рішучості.