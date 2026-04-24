Главная Новости дня Принц Гарри посетил Бучу и встретился с мэром

Принц Гарри посетил Бучу и встретился с мэром

Дата публикации 24 апреля 2026 13:27
Принц Гарри и Анатолий Федорук. Фото: facebook.com/buchagolova

Принц Гарри в пятницу, 24 апреля, посетил Бучу в Киевской области. Там он встретился с городским головой Анатолием Федоруком. Чиновник поблагодарил принца за визит.

Об этом Анатолий Федорук сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Принц Гарри в Буче 24 апреля

"Вероятность встретить Принца Гарри в Буче мала, но никогда не равна нулю!" — подчеркнул Федорук.

Принц Гаррі в Бучі 24 квітня 2026 року
Он поблагодарил герцога Сассекского за визит, внимание к Буче и трагедии, человечность и поддержку Украины. По словам Федорука, свет всегда будет на стороне правды, и сегодня он с нами.

Принц Гаррі відвідав Бучу на Київщині
Принц Гарри в Буче. Фото: facebook.com/buchagolova
Пост Федорука. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 23 апреля в Киев прибыл принц Гарри. Он провел встречу с ветеранами и волонтерами. Цель его визита — выразить солидарность с украинцами.

Кроме того, принц Гарри выступил с речью на 18-м Киевском форуме по безопасности. По его словам, Украина демонстрирует миру новый образец глобального лидерства через инновации и несокрушимое единство.

Также он отметил, что Украина уже продемонстрировала свою устойчивость в войне, а теперь решающим является то, сможет ли мир отвечать ее решимости.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
