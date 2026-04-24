Принц Гарри посетил Бучу и встретился с мэром
Принц Гарри в пятницу, 24 апреля, посетил Бучу в Киевской области. Там он встретился с городским головой Анатолием Федоруком. Чиновник поблагодарил принца за визит.
Об этом Анатолий Федорук сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.
"Вероятность встретить Принца Гарри в Буче мала, но никогда не равна нулю!" — подчеркнул Федорук.
Он поблагодарил герцога Сассекского за визит, внимание к Буче и трагедии, человечность и поддержку Украины. По словам Федорука, свет всегда будет на стороне правды, и сегодня он с нами.
Как писали Новини.LIVE, 23 апреля в Киев прибыл принц Гарри. Он провел встречу с ветеранами и волонтерами. Цель его визита — выразить солидарность с украинцами.
Кроме того, принц Гарри выступил с речью на 18-м Киевском форуме по безопасности. По его словам, Украина демонстрирует миру новый образец глобального лидерства через инновации и несокрушимое единство.
Также он отметил, что Украина уже продемонстрировала свою устойчивость в войне, а теперь решающим является то, сможет ли мир отвечать ее решимости.