Принц Гаррі зазначив, що від України залежить демократія у світі

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Герцог Сассекський, принц Гаррі, заявив, що боротьба України має вирішальне значення для захисту демократії у світі. За його словами, події сьогодення доводять, що демократичні цінності потребують постійної спільної оборони.

На цьому принц наголосив під час Київського безпекового форуму, передає Новини.LIVE.

Принц Гаррі наголосив на важливості Україні для світової демократії

За його словами, сучасні події доводять, що демократія не є чимось гарантованим і потребує постійного захисту.

"Не так давно багато хто вірив, що ліберальні демократії перемогли остаточно і головні конфлікти вже позаду, відійшли в історію. Але історія вкотре нагадала нам, що це не так, і те, що ми бачимо сьогодні, — не завершення боротьби, а еволюційний процес", — зазначив він.

Принц наголосив, що боротьба України має значення не лише для самої держави, а й для всього світу, адже йдеться про захист базових принципів свободи.

"Урок очевидний — демократія не є даністю, вона не може підтримувати сама себе, її треба захищати постійно, спільно та солідарно. Ось чому Україна має таке величезне значення — оскільки Україна обрала шлях свободи, гідності та демократичних цінностей", — підсумував він.

Як писали Новини.LIVE, принц Гаррі прибув до України з неанонсованим візитом до України 23 квітня. Під час поїздки герцог відвідав Бучу, а також провів зустріч з бійцями "Азову".

Крім того, під час свого виступу на форумі принц Гаррі підтримав позицію українців та заявив, що світ має відповідати на рішучість України.