Зеленский и Рамафоса обсудили условия мира и безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили пути достижения реального мира и остановки боевых действий. Украинский лидер подчеркнул, что процесс должен начаться с прекращения огня и поддержки со стороны международных партнеров.

Об этом Владимир Зеленский написал в собственном Telegram-канале.

Зеленский и Рамафоса обсудили условия мира

По словам Владимира Зеленского, разговор с президентом ЮАР был дружеским и откровенным, с акцентом на то, как остановить убийства и достичь устойчивого мира.

"Проинформировал о своих контактах на днях с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Многое уже сделано. Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной. Это о будущей архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира", - отметил Зеленский.

Во время разговора Рамафоса поделился деталями своих контактов с представителями России.

"Позиция Украины абсолютно четкая: путь к миру должен начаться с прекращения огня. Мы готовы к этому, как и к встречам на высшем уровне в различных форматах. С первых секунд войны мы хотим ее закончить, потому что не Украина эту войну начинала. Именно Россия является единственной причиной затягивания и отсутствия мира", - подчеркнул Президент Украины.

Он также поблагодарил лидера ЮАР за поддержку и готовность к дальнейшему сотрудничеству ради мира.

Напомним, что 8 августа Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По итогам разговора глава польского правительства заявил, что между Украиной и Россией приближается возможное перемирие.

Ранее мы также информировали, что Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Украинский лидер подчеркнул, что Киев и Рим разделяют общее видение шагов, необходимых для достижения мира.