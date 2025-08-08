Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Президент ПАР повідомив Зеленського про розмову з Росією — деталі

Президент ПАР повідомив Зеленського про розмову з Росією — деталі

Ua en ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 19:59
Зеленський і Рамафоса обговорили умови миру та безпеку
Володимир Зеленський. Фото: допис

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Сторони обговорили шляхи досягнення реального миру та зупинення бойових дій. Український лідер наголосив, що процес має початися з припинення вогню та підтримки з боку міжнародних партнерів.

Про це Володимир Зеленський написав у власному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:
Президент ПАР повідомив Зеленського про розмову з Росією — деталі - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скріншот

Зеленський і Рамафоса обговорили умови миру

За словами Володимира Зеленського, розмова з президентом ПАР була дружньою та відвертою, з акцентом на те, як зупинити вбивства та досягти стійкого миру.

"Поінформував про свої контакти цими днями з Президентом Трампом та європейськими лідерами. Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а й Європи та всього світу", — зазначив Зеленський.

Під час розмови Рамафоса поділився деталями своїх контактів із представниками Росії.

"Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", — наголосив Президент України.

Він також подякував лідеру ПАР за підтримку та готовність до подальшої співпраці задля миру.

Нагадаємо, що 8 серпня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За підсумками розмови глава польського уряду заявив, що між Україною та Росією наближається можливе перемир’я.

Раніше ми також інформували, що Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Український лідер наголосив, що Київ і Рим поділяють спільне бачення кроків, необхідних для досягнення миру.

Володимир Зеленський ПАР Африка Сіріл Рамафоса Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації