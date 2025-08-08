Зеленський і Рамафоса обговорили умови миру та безпеку

Володимир Зеленський. Фото: допис

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Сторони обговорили шляхи досягнення реального миру та зупинення бойових дій. Український лідер наголосив, що процес має початися з припинення вогню та підтримки з боку міжнародних партнерів.

Про це Володимир Зеленський написав у власному Telegram-каналі.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скріншот

Зеленський і Рамафоса обговорили умови миру

За словами Володимира Зеленського, розмова з президентом ПАР була дружньою та відвертою, з акцентом на те, як зупинити вбивства та досягти стійкого миру.

"Поінформував про свої контакти цими днями з Президентом Трампом та європейськими лідерами. Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а й Європи та всього світу", — зазначив Зеленський.

Під час розмови Рамафоса поділився деталями своїх контактів із представниками Росії.

"Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", — наголосив Президент України.

Він також подякував лідеру ПАР за підтримку та готовність до подальшої співпраці задля миру.

Нагадаємо, що 8 серпня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За підсумками розмови глава польського уряду заявив, що між Україною та Росією наближається можливе перемир’я.

Раніше ми також інформували, що Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Український лідер наголосив, що Київ і Рим поділяють спільне бачення кроків, необхідних для досягнення миру.