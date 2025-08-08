Зеленський та президент Латвії домовилися координувати зусилля

Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Сторони обговорили дипломатичні контакти, євроінтеграційний шлях України та питання безпеки в Європі. Латвія підтвердила готовність підтримувати членство України в ЄС і НАТО та приєднатися до нового інструменту PURL.

Про це Володимир Зеленський написав у власному Telegram-каналі.

Зеленський обговорив з Рінкевичсом єдність Європи та підтримку США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з латвійським колегою він поінформував його про останні дипломатичні контакти та бачення подальших кроків. Головною темою стала необхідність спільних дій для забезпечення стабільності на континенті.

"Поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі. Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля", — зазначив Зеленський.

Окремо сторони обговорили євроінтеграційний шлях України. Президент наголосив, що країна виконала всі необхідні вимоги, і справедливим буде відкриття першого переговорного кластеру одночасно з Молдовою. За його словами, Латвія "абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО", що є надзвичайно важливим для Києва.

Ще однією темою стало впровадження нового інструменту PURL, який уже працює на практиці. Зеленський подякував Латвії за готовність приєднатися до цієї ініціативи, підкресливши важливість міжнародної координації зусиль.

Нагадаємо, що 15 липня, у вівторок, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Головною темою перемовин стала подальша оборонна підтримка Збройних сил України.

Раніше ми також інформували, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командувачем Національних збройних сил Латвійської Республіки, генерал-майором Каспарсом Пудансом, який прибув до України з робочим візитом.