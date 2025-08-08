Зеленский и президент Латвии договорились координировать усилия

Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Стороны обсудили дипломатические контакты, евроинтеграционный путь Украины и вопросы безопасности в Европе. Латвия подтвердила готовность поддерживать членство Украины в ЕС и НАТО и присоединиться к новому инструменту PURL.

Об этом Владимир Зеленский написал в собственном Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Зеленского в Telegram

Зеленский обсудил с Ринкевичсом единство Европы и поддержку США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с латвийским коллегой он проинформировал его о последних дипломатических контактах и видении дальнейших шагов. Главной темой стала необходимость совместных действий для обеспечения стабильности на континенте.

"Проинформировал о контактах с партнерами и ситуацию в дипломатии. Поделился нашим видением, какие шаги важно сделать дальше. Украине и всем другим европейским странам нужны надежный мир и гарантированное будущее. Важно, что мы одинаково понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия", — отметил Зеленский.

Отдельно стороны обсудили евроинтеграционный путь Украины. Президент подчеркнул, что страна выполнила все необходимые требования, и справедливым будет открытие первого переговорного кластера одновременно с Молдовой. По его словам, Латвия "абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО", что является чрезвычайно важным для Киева.

Еще одной темой стало внедрение нового инструмента PURL, который уже работает на практике. Зеленский поблагодарил Латвию за готовность присоединиться к этой инициативе, подчеркнув важность международной координации усилий.

Напомним, что 15 июля, во вторник, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Главной темой переговоров стала дальнейшая оборонная поддержка Вооруженных сил Украины.

Ранее мы также информировали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командующим Национальных вооруженных сил Латвийской Республики, генерал-майором Каспарсом Пудансом, который прибыл в Украину с рабочим визитом.