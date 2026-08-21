Превращается в кэшбэк: в НАБУ призвали изменить правила внесения залога

Следователь НАБУ Александр Абакумов. Фото: пресс-служба НАБУ

Иванна Чайка редактор политических новостей

В НАБУ заявили о необходимости изменить правила определения и внесения залога в уголовных производствах. Причиной стало то, что за подозреваемых в резонансных делах залоги на десятки и сотни миллионов гривен могут вносить сторонние компании. В бюро считают, что без проверки происхождения этих средств залог может превратиться в инструмент сохранности преступной деятельности.

Об этом заявил детектив НАБУ Александр Абакумов на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

Пост Александра Абакумова. Фото: скриншот

Залоги за топ-чиновников вносили сторонние компании: в НАБУ раскрыли подробности

Абакумов отметил , что залог в уголовном процессе должен гарантировать надлежащее поведение подозреваемого и выполнение им процессуальных обязанностей. В то же время, по его словам, практика в некоторых случаях демонстрирует иную ситуацию — средства за подозреваемых могут поступать от компаний, которые формально не имеют с ними никакой связи.

В качестве примера он привел дело "Мидас". По словам детектива, десятки и сотни миллионов гривен залога за высокопоставленных чиновников вносились со счетов компаний с сомнительной хозяйственной деятельностью.

Абакумов утверждает, что за такими компаниями могут стоять реальные бенефициары, которые не хотят раскрывать своё участие во внесении залога.

По версии НАБУ, наличные средства, полученные в результате противоправной деятельности, могут фактически обмениваться на безналичные деньги, находящиеся на счетах компаний. После этого юридическое лицо формально выступает залогодателем и перечисляет средства за подозреваемого.

Абакумов также заявил, что по делу "Мидас" за такую услугу могли требовать от 10% до 30% от суммы залога. Таким образом, внесение залога за подозреваемых, по его словам, могло превратиться в отдельный прибыльный бизнес.

"А залог, получается, становится кэшбэком для государства", — заявил Абакумов.

Какие изменения предлагаются

Детектив НАБУ подчеркнул, что финансовый мониторинг должен проверять происхождение средств, однако на практике, по его словам, деньги могут быть перечислены, после чего подозреваемый выходит из СИЗО.

По мнению Абакумова, необходимо законодательно изменить правила определения залога и процедуру его внесения. Он назвал законопроект №15388 от 8 июля 2026 года возможной основой для таких изменений.

В частности, государство должно проверять компанию, которая решила внести за подозреваемого значительную сумму залога: устанавливать её реального владельца, источник средств, связи с подозреваемым и законность происхождения денег.

"На эти вопросы нужно ответить до того, как деньги выполнят свою функцию и двери СИЗО откроются", — подчеркнул Абакумов.

Как писали Новини.LIVE, недавно НАБУ и САП в рамках операции "Фемида" раскрыли масштабную схему рейдерского захвата активов на сумму свыше 248 млн грн. По версии следствия, участники схемы также пытались получить контроль над киевской недвижимостью стоимостью более 207 млн грн. Для незаконного переоформления предприятий могли привлекаться хакеры, которые под видом госрегистраторов вносили в реестры поддельные документы.

Сегодня, 21 августа, Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению меры пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по делу "Форест Гамп". САП просит взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн. Микитасю инкриминируют создание и участие в преступной организации, которая, по версии следствия, занималась отмыванием значительных сумм незаконно полученных средств.