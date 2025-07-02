За каденцию Лубинца Украина вернула более 5700 пленных

Дмитрий Лубинец. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

В среду, 2 июля, омбудсман Дмитрий Лубинец провел пресс-конференцию "Смелые меняют мир". Она была посвящена трехлетию его деятельности на должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец во время эфира День.LIVE после пресс-конференции омбудсмена.

Реклама

Читайте также:

О чем говорил Лубинец на конференции

Так, за время каденции уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца Украина осуществила 65 обменов и вернула домой 5757 человек. Среди них — 294 гражданских и более 5 тысяч военных.

По его словам, сложнее всего возвращать из российского плена именно гражданских и депортированных детей. Официально подтверждено более 20 тысяч депортированных украинских детей, но реальная цифра может быть значительно больше.

Кроме того, Лубинец сообщил об обнаружении масштабных злоупотреблений в Киевском следственном изоляторе. По его словам, в учреждении зафиксированы финансовые нарушения на сумму в десятки миллионов гривен, а также случаи пыток и избиения заключенных, которые Министерство юстиции сознательно скрывает от общественности.

Также омбудсман сообщил, что с момента начала полномасштабной войны поступило более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и пропавших без вести. Сейчас активно продолжаются переговоры и сотрудничество с международными партнерами для их освобождения.

Он добавил, что Россия не прекращает систематически оказывать психологическое давление на украинских военнопленных, используя механизмы обмена посылок и писем. Некоторым из пленных сообщали о якобы подготовке к обмену, вывозили их из мест содержания, но впоследствии возвращали обратно.

Напомним, что 26 июня состоялся очередной обмен военнопленными. Большинство из военных были в российской неволе с 2022 года.

До этого обмен пленными состоялся 20 июня. Большинство воинов, которые тогда вернулись домой, были в российской неволе более двух лет.