Лубінець назвав кількість повернутих з полону РФ

Лубінець назвав кількість звільнених з полону РФ українців
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець назвав кількість громадян України, яких вдалося звільнити з російського полону. За його даними, з ворожого полону вже вдалося повернути майже 6 тисяч воїнів ЗСУ.
Про це омбудсмен Дмитро Лубінець сказав під час підсумкової пресконференції у середу, 2 липня, інформує з місця події кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Лубінець про повернення військовополонених та дітей
"На сьогодні, це офіційна цифра, у нас повернуто з російського полону 5 757 військовополонених, 294 цивільних заручники, та 1 378 українських дітей", — повідомив Лубінець.
Він зазначив, що все це відбувається в межах співпраці з президентом України, Міноборони, Головним управлінням розвідки, Службою зовнішньої розвідки, СБУ, МВС. Зокрема, за його словами, у цьому активно беруть участь співробітники та представники Офісу омбудсмена, а також особисто Лубінець залучений до цих процесів. Відтак, наразі 7 органів в Україні займаються поверненням трьох категорій громадян.
"Ви знаєте, що у нас офіційно є прямі перемовини зараз між Україною та РФ, бо відбулося два раунди перемовин. І наша задача зробити все, щоб всі громадяни України якомога скоріше повернулися в Україну. А також паралельно ми робимо все, щоб їхні права були захищені на скільки це можливо, навіть у той час, коли вони перебувають на території РФ", — пояснив омбудсмен.
Лубінець про фіксацію злочинів РФ
Також він додав, що паралельно триває робота з фіксації злочинів. Працівники Офісу омбудсмена спілкуються з українцями, що повертаються з російського полону та проводять опитування й огляд.
"Крім цього, ми займаємося фіксацією злочинів. Під час кожного повернення фізично присутні мої співробітники, вони спілкуються з кожним і кожною, хто повертається з російського полону. Ми проводимо опитування, огляд, фіксуємо порушення їхніх прав, порушення Росією Женевських конвенцій. Робимо окремі звіти по різних категоріях, ці звіти ми обов’язково і щомісячно передаємо до наших міжнародних партнерів", — розповів Лубінець.
Також він додав, що в разі скоєння окремих воєнних злочинів з боку РФ, наприклад в разі страти українських військовополонених, Офіс омбудсмена терміново інформує про це ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста та вимагає від них: юридичної фіксації й реакції.
"На жаль, вчора вкотре ми публічно показали, що за нашими даними з’явилося ще одне підтвердження і відео, як російські солдати фактично закатували українського військовополоненого", — зазначив Уповноважений ВРУ з прав людини.
Нагадаємо, що нещодавно Дмитро Лубінець повідомив, що російські армійці, ймовірно, стратили українського військовополоненого.
Раніше українська розвідка зафіксувала більш ніж 150 випадків страт полонених українських оборонців, які вчинили росіяни.
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