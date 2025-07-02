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Лубинец назвал количество освобожденных из плена РФ украинцев

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 12:19
Лубинец назвал количество возвращенных из плена РФ
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец назвал количество граждан Украины, которых удалось освободить из российского плена. По его данным, из вражеского плена уже удалось вернуть почти 6 тысяч воинов ВСУ.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал во время итоговой пресс-конференции в среду, 2 июля, информирует с места события корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Лубинец о возвращении военнопленных и детей

"На сегодня, это официальная цифра, у нас возвращено из российского плена 5 757 военнопленных, 294 гражданских заложника, и 1 378 украинских детей", — сообщил Лубинец.

Он отметил, что все это происходит в рамках сотрудничества с президентом Украины, Минобороны, Главным управлением разведки, Службой внешней разведки, СБУ, МВД. В частности, по его словам, в этом активно участвуют сотрудники и представители Офиса омбудсмена, а также лично Лубинец привлечен к этим процессам. Следовательно, сейчас 7 органов в Украине занимаются возвращением трех категорий граждан.

"Вы знаете, что у нас официально есть прямые переговоры сейчас между Украиной и РФ, потому что состоялось два раунда переговоров. И наша задача сделать все, чтобы все граждане Украины как можно скорее вернулись в Украину. А также параллельно мы делаем все, чтобы их права были защищены на сколько это возможно, даже в то время, когда они находятся на территории РФ", — объяснил омбудсмен.

Лубинец о фиксации преступлений РФ

Также он добавил, что параллельно продолжается работа по фиксации преступлений. Работники Офиса омбудсмена общаются с украинцами, которые возвращаются из российского плена и проводят опрос и осмотр.

"Кроме этого, мы занимаемся фиксацией преступлений. Во время каждого возвращения физически присутствуют мои сотрудники, они общаются с каждым и каждой, кто возвращается из российского плена. Мы проводим опрос, осмотр, фиксируем нарушение их прав, нарушение Россией Женевских конвенций. Делаем отдельные отчеты по разным категориям, эти отчеты мы обязательно и ежемесячно передаем нашим международным партнерам", — рассказал Лубинец.

Также он добавил, что в случае совершения отдельных военных преступлений со стороны РФ, например в случае казни украинских военнопленных, Офис омбудсмена срочно информирует об этом ООН и Международный комитет Красного Креста и требует от них: юридической фиксации и реакции.

"К сожалению, вчера в очередной раз мы публично показали, что по нашим данным появилось еще одно подтверждение и видео, как российские солдаты фактически замучили украинского военнопленного", — отметил Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Напомним, что недавно Дмитрий Лубинец сообщил, что российские армейцы, вероятно, казнили украинского военнопленного.

Ранее украинская разведка зафиксировала более 150 случаев казней пленных украинских защитников, которые совершили россияне.

пленные Дмитрий Лубинец омбудсмен война в Украине обмен пленными
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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