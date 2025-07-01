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Головна Новини дня Росіяни, ймовірно, стратили українського бійця — Лубінець

Росіяни, ймовірно, стратили українського бійця — Лубінець

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 22:18
Лубінець: Росіяни, ймовірно, жорстоко стратили українського полоненого
Дмитро Лубінець. Фото: Telegram Дмитра Лубінця

Російські військові, ймовірно, стратили українського військовополоненого. Так, у соцмережах поширили відео, де людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у вівторок, 1 липня.

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Пост Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Що відомо про ймовірний злочин з боку військ РФ

"Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин РФ. Відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ", — написав Лубінець.

Він додав, що Росія діє як держава-терорист, і кожен злочин має понести справедливу відповідальність.

"Звертаюся до громадян: якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, просимо негайно повідомити про це", — додав він.

Лубінець пояснив, що ці свідчення є важливими для встановлення істини. Така інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права.

Нагадаємо, що українська розвідка задокументувала більш ніж 150 випадків страти полонених військовослужбовців Збройних сил України, здійснених російськими окупантами. Ці дії не є поодинокими злочинами — мова йде про систематичну практику, яка має ознаки свідомої стратегії, санкціонованої вищим політичним і військовим керівництвом Росії.

Також ми повідомляли, що РФ розстріляла військовополонених на Курщині.

росіяни страта військові Дмитро Лубінець війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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