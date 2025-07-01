Лубинец: россияне, вероятно, жестоко казнили украинского пленного

Дмитрий Лубинец. Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

Российские военные, вероятно, казнили украинского военнопленного. Так, в соцсетях распространили видео, где человека привязали к мотоциклу и волочили по дороге.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram во вторник, 1 июля.

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Что известно о вероятном преступлении со стороны войск РФ

"Это демонстративная жестокость и очередное военное преступление РФ. Отправил официальные письма в ООН и МККК", — написал Лубинец.

Он добавил, что Россия действует как государство-террорист и каждое преступление должно понести справедливую ответственность.

"Обращаюсь к гражданам: если вы стали свидетелем или имеете любую информацию о нарушении прав граждан Украины, казней украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом", — добавил он.

Лубинец пояснил, что эти показания важны для установления истины. Такая информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права.

Напомним, что украинская разведка задокументировала более 150 случаев казни пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, совершенных российскими оккупантами. Эти действия не являются единичными преступлениями — речь идет о систематической практике, которая имеет признаки сознательной стратегии, санкционированной высшим политическим и военным руководством России.

Также мы сообщали, что РФ расстреляла военнопленных на Курщине.