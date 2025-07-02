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Головна Новини дня Лубінець назвав кількість звернень, отриманих від родин полонених

Лубінець назвав кількість звернень, отриманих від родин полонених

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 14:03
Полонені та зниклі безвісти — Лубінець отримав понад 71 тисячу звернень від родин
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

З початку повномасштабного вторгнення отримано понад 71 тисячу звернень від родин військовополонених та осіб, які зникли безвісти. Щодо їх звільнення ведеться активна робота з міжнародними партнерами.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції у середу, 2 липня, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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За словами омбудсмена, команда Офісу Уповноваженого провела вже понад 300 зустрічей з рідними зниклих та полонених військовослужбовців. Крім того, ведеться активна робота з міжнародними партнерами.

"Робимо все, щоб наші міжнародні партнери якимось чином не просто були обізнані про ситуацію, а й напряму брали в цьому участь", — зазначив Лубінець.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що найскладнішим напрямком у питаннях звільнення з російського полону є повернення цивільних заручників. 

Нагадаємо, 26 червня відбувся черговий обмін військовополоненими. Більшість з військових були в російській неволі з 2022 року.

полонені Дмитро Лубінець війна в Україні зниклі безвісти обмін полоненими
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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