Полонені та зниклі безвісти — Лубінець отримав понад 71 тисячу звернень від родин

Лубінець назвав кількість звернень, отриманих від родин полонених
З початку повномасштабного вторгнення отримано понад 71 тисячу звернень від родин військовополонених та осіб, які зникли безвісти. Щодо їх звільнення ведеться активна робота з міжнародними партнерами.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції у середу, 2 липня, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Звільнення полонених
За словами омбудсмена, команда Офісу Уповноваженого провела вже понад 300 зустрічей з рідними зниклих та полонених військовослужбовців. Крім того, ведеться активна робота з міжнародними партнерами.
"Робимо все, щоб наші міжнародні партнери якимось чином не просто були обізнані про ситуацію, а й напряму брали в цьому участь", — зазначив Лубінець.
Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що найскладнішим напрямком у питаннях звільнення з російського полону є повернення цивільних заручників.
Нагадаємо, 26 червня відбувся черговий обмін військовополоненими. Більшість з військових були в російській неволі з 2022 року.
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