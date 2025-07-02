Пленные и пропавшие без вести — Лубинец получил более 71 тысячи обращений от семей

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабного вторжения получено более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и лиц, пропавших без вести. По их освобождению ведется активная работа с международными партнерами.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в среду, 2 июля, сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам омбудсмена, команда Офиса Уполномоченного провела уже более 300 встреч с родными пропавших и пленных военнослужащих. Кроме того, ведется активная работа с международными партнерами.

"Делаем все, чтобы наши международные партнеры каким-то образом не просто были осведомлены о ситуации, но и напрямую принимали в этом участие", — отметил Лубинец.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что самым сложным направлением в вопросах освобождения из российского плена является возвращение гражданских заложников.

Напомним, 26 июня состоялся очередной обмен военнопленными. Большинство из военных были в российской неволе с 2022 года.