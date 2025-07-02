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Главная Новости дня Лубинец назвал количество обращений, полученных от семей пленных

Лубинец назвал количество обращений, полученных от семей пленных

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 14:03
Пленные и пропавшие без вести — Лубинец получил более 71 тысячи обращений от семей
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Освобождение пленных

С начала полномасштабного вторжения получено более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и лиц, пропавших без вести. По их освобождению ведется активная работа с международными партнерами.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в среду, 2 июля, сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Освобождение пленных

По словам омбудсмена, команда Офиса Уполномоченного провела уже более 300 встреч с родными пропавших и пленных военнослужащих. Кроме того, ведется активная работа с международными партнерами.

"Делаем все, чтобы наши международные партнеры каким-то образом не просто были осведомлены о ситуации, но и напрямую принимали в этом участие", — отметил Лубинец.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что самым сложным направлением в вопросах освобождения из российского плена является возвращение гражданских заложников.

Напомним, 26 июня состоялся очередной обмен военнопленными. Большинство из военных были в российской неволе с 2022 года.

пленные Дмитрий Лубинец война в Украине пропавшие без вести обмен пленными
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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