Повернення цивільних заручників — це найбільш складний напрямок, — Лубінець

Лубінець пояснив, кого найважче повертати з полону РФ
Найскладнішим напрямком у питаннях звільнення з російського полону є повернення цивільних заручників. Наразі держава не має чіткої юридичної процедури щодо обміну цих осіб.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції у середу, 2 липня, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Повернення цивільних з полону РФ
За словами Лубінця, на відміну від процедур, які стосуються обміну військовополоненими та повернення депортованих дітей, у випадку з цивільними українцями держава не має чіткої юридичної процедури.
"У нас не налагоджено, скажу відверто, з жодним міжнародним партнером прямого каналу комунікації та тиску на Російську Федерацію якраз по напрямку повернення цивільних заручників", — зазначив Лубінець.
Омбудсмен повідомив, що станом на зараз Україні вдалося повернути 5 757 військовополонених, 294 цивільних заручника та 1 378 українських дітей.
Нагадаємо, 26 червня відбувся черговий обмін військовополоненими. Більшість з військових були в російській неволі з 2022 року.
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