Повернення цивільних заручників — це найбільш складний напрямок, — Лубінець

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Найскладнішим напрямком у питаннях звільнення з російського полону є повернення цивільних заручників. Наразі держава не має чіткої юридичної процедури щодо обміну цих осіб.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції у середу, 2 липня, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Повернення цивільних з полону РФ

За словами Лубінця, на відміну від процедур, які стосуються обміну військовополоненими та повернення депортованих дітей, у випадку з цивільними українцями держава не має чіткої юридичної процедури.

"У нас не налагоджено, скажу відверто, з жодним міжнародним партнером прямого каналу комунікації та тиску на Російську Федерацію якраз по напрямку повернення цивільних заручників", — зазначив Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що станом на зараз Україні вдалося повернути 5 757 військовополонених, 294 цивільних заручника та 1 378 українських дітей.

Нагадаємо, 26 червня відбувся черговий обмін військовополоненими. Більшість з військових були в російській неволі з 2022 року.