Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лубінець пояснив, кого найважче повертати з полону РФ

Лубінець пояснив, кого найважче повертати з полону РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 12:29
Повернення цивільних заручників — це найбільш складний напрямок, — Лубінець
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Найскладнішим напрямком у питаннях звільнення з російського полону є повернення цивільних заручників. Наразі держава не має чіткої юридичної процедури щодо обміну цих осіб.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції у середу, 2 липня, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Повернення цивільних з полону РФ

За словами Лубінця, на відміну від процедур, які стосуються обміну військовополоненими та повернення депортованих дітей, у випадку з цивільними українцями держава не має чіткої юридичної процедури.

"У нас не налагоджено, скажу відверто, з жодним міжнародним партнером прямого каналу комунікації та тиску на Російську Федерацію якраз по напрямку повернення цивільних заручників", — зазначив Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що станом на зараз Україні вдалося повернути 5 757 військовополонених, 294 цивільних заручника та 1 378 українських дітей.

Нагадаємо, 26 червня відбувся черговий обмін військовополоненими. Більшість з військових були в російській неволі з 2022 року.

Дмитро Лубінець війна в Україні цивільні обмін полоненими обмін
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації