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Главная Новости дня Лубинец объяснил, кого труднее всего возвращать из плена РФ

Лубинец объяснил, кого труднее всего возвращать из плена РФ

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 12:29
Возвращение гражданских заложников — это наиболее сложное направление, — Лубинец
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Самым сложным направлением в вопросах освобождения из российского плена является возвращение гражданских заложников. Сейчас государство не имеет четкой юридической процедуры по обмену этих лиц.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в среду, 2 июля, сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам Лубинца, в отличие от процедур, касающихся обмена военнопленными и возвращения депортированных детей, в случае с гражданскими украинцами государство не имеет четкой юридической процедуры.

"У нас не налажено, скажу откровенно, ни с одним международным партнером прямого канала коммуникации и давления на Российскую Федерацию как раз по направлению возвращения гражданских заложников", — отметил Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что по состоянию на сейчас Украине удалось вернуть 5 757 военнопленных, 294 гражданских заложника и 1 378 украинских детей.

Напомним, 26 июня состоялся очередной обмен военнопленными. Большинство из военных были в российской неволе с 2022 года.

Дмитрий Лубинец война в Украине гражданские обмен пленными обмен
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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