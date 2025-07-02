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Пресконференція омбудсмана Лубінця — головні тези

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 18:16
За каденцію Лубінця Україна повернула понад 5700 полонених
Дмитро Лубінець. Фото: Telegram Дмитра Лубінця

У середу, 2 липня, омбудсман Дмитро Лубінець провів пресконференцію "Сміливі змінюють світ". Вона була присвячена триріччю його діяльності на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець під час ефіру День.LIVE після пресконференції омбудсмана.

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Так, за час каденції уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця Україна здійснила 65 обмінів і повернула додому 5757 осіб. Серед них 294 цивільних та понад 5 тисяч військових.

 

За його словами, найскладніше повертати з російського полону саме цивільних та депортованих дітей. Офіційно підтверджено понад 20 тисяч депортованих українських дітей, але реальна цифра може бути значно більшою.

Крім того, Лубінець повідомив про виявлення масштабних зловживань у Київському слідчому ізоляторі. За його словами, в установі зафіксовані фінансові порушення на суму в десятки мільйонів гривень, а також випадки катувань і побиття ув’язнених, які Міністерство юстиції свідомо приховує від громадськості.

Також омбудсман повідомив, що з моменту початку повномасштабної війни надійшло більше ніж 71 тисячу звернень від сімей військовополонених та зниклих безвісти. Наразі активно тривають переговори та співпраця з міжнародними партнерами задля їхнього звільнення.

Він додав, що Росія не припиняє систематично чинити психологічний тиск на українських військовополонених, використовуючи механізми обміну посилок та листів. Декому з полонених повідомляли про нібито підготовку до обміну, вивозили їх із місць утримання, але згодом повертали назад.

Нагадаємо, що 26 червня відбувся черговий обмін військовополоненими. Більшість з військових були в російській неволі з 2022 року.

До цього обмін полоненими відбувся 20 червня. Більшість воїнів, які тоді повернулись додому, були в російській неволі понад два роки.

українці полонені Дмитро Лубінець цивільні повернення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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