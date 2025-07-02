Російський полон — Лубінець пояснив, як РФ тисне на українських захисників

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Росія продовжує систематично застосовувати психологічний тиск до українських військовополонених, використовуючи процедури обміну посилок і листів. Деяким полоненим повідомляли про начебто підготовку до обміну, вивозили з місць утримання, а потім повертали назад із фразою: "Україна від тебе відмовилася".

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції у середу, 2 липня, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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За словами Лубінця, між Україною та Росією було здійснено обмін близько трьох тисяч листівок і такої ж кількості посилок із речами першої потреби: одягом, засобами гігієни тощо. Проте російська сторона не завжди передавала ці пакунки полоненим повністю.

"Дехто отримав їх у повному обсязі. Але є факти, коли пакунки вручали, фотографували й одразу забирали. Інколи відкривали пакунки в присутності полонених, показували вміст і віддавали лише частину", — розповів омбудсмен.

Уповноважений каже, що схожа ситуація і з листами: українським військовим або не дозволяли їх прочитати, або забирали одразу після ознайомлення. Іноді їм просто показували листівку, не даючи в руки і не даючи прочитати.

Окремо Лубінець додав, що деяким полоненим росіяни повідомляли про начебто підготовку до обміну, вивозили з місць утримання, а потім повертали назад із фразою: "Україна від вас відмовилася". Після цього, за словами омбудсмена, росіяни пропонували українським військовим отримати паспорт РФ або вступити до лав російської армії.

"Російська Федерація таким чином додатково психологічно тисне на українських військовополонених. Їм зразу після цього пропонується отримати російський паспорт, написати заяву на вступ до лав російської армії і все це відбувається при повному контролі центральних органів РФ" — підсумував омбудсмен.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що найважчим у процесі звільнення з російського полону залишається питання повернення цивільних заручників. Також омбудсмен повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення отримано понад 71 тисячу звернень від родин військовополонених та осіб, які зникли безвісти.