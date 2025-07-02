Российский плен - Лубинец объяснил, как РФ давит на украинских защитников

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Россия продолжает систематически применять психологическое давление к украинским военнопленным, используя процедуры обмена посылок и писем. Некоторым пленным сообщали о якобы подготовке к обмену, вывозили из мест содержания, а затем возвращали обратно с фразой: "Украина от тебя отказалась".

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в среду, 2 июля, сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам Лубинца, между Украиной и Россией был осуществлен обмен около трех тысяч открыток и такого же количества посылок с вещами первой необходимости: одеждой, средствами гигиены и тому подобным. Однако российская сторона не всегда передавала эти пакеты пленным полностью.

"Некоторые получили их в полном объеме. Но есть факты, когда пакеты вручали, фотографировали и сразу забирали. Иногда открывали пакеты в присутствии пленных, показывали содержимое и отдавали только часть", — рассказал омбудсмен.

Уполномоченный говорит, что похожая ситуация и с письмами: украинским военным или не позволяли их прочитать, или забирали сразу после ознакомления. Иногда им просто показывали открытку, не давая в руки и не давая прочитать.

Отдельно Лубинец добавил, что некоторым пленным россияне сообщали о якобы подготовке к обмену, вывозили из мест содержания, а потом возвращали обратно с фразой: "Украина от вас отказалась". После этого, по словам омбудсмена, россияне предлагали украинским военным получить паспорт РФ или вступить в ряды российской армии.

"Российская Федерация таким образом дополнительно психологически давит на украинских военнопленных. Им сразу после этого предлагается получить российский паспорт, написать заявление на вступление в ряды российской армии и все это происходит при полном контроле центральных органов РФ ", — подытожил омбудсмен.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что самым тяжелым в процессе освобождения из российского плена остается вопрос возвращения гражданских заложников. Также омбудсмен сообщил, что с начала полномасштабного вторжения получено более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и лиц, пропавших без вести.