Коалиция желающих — премьер Испании не прибыл на саммит

Премьер-министр Испании Педро Санчес принять личное участие в саммите "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября. Причиной стала поломка самолета политика.

Об этом сообщает El Pais.

Премьера Испании нет на встрече "Коалиции желающих"

Глава испанского правительства Педро Санчес был вынужден вернуться в Мадрид вскоре после вылета в Париж из-за поломки в его самолете. Он участвует в мероприятии в режиме видеоконференции.

По данным издания, официальные самолеты, которые используются премьером и министрами, очень старые и несколько раз подвергались поломкам, однако политические споры задерживают обновление правительственного авиапарка.

Проблемы с самолетами европейских лидеров

Отметим, что 1 сентября самолет президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен попал под глушение GPS и был вынужден приземлиться в Болгарии. Власти страны подозревают, что это было прямое вмешательство России.

Уже 3 сентября не смог приземлиться самолет президента Литвы Гитанаса Науседы. Некоторое время пилоты кружили над аэропортом, а затем совершили посадку.

Напомним, встреча "Коалиции желающих" в Париже уже началась. Там присутствуют 10 лидеров, еще 28 — онлайн.

Однако уже через 20 минут после начала саммита Стив Уиткофф покинул встречу "Коалиции желающих". Он вернется, когда европейские лидеры будут звонить Дональду Трампу.