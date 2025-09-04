Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Премьер Испании не прибыл на саммит "Коалиции желающих" — причина

Премьер Испании не прибыл на саммит "Коалиции желающих" — причина

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 14:53
Коалиция желающих — премьер Испании не прибыл на саммит
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: REUTERS/Toby Melville

Премьер-министр Испании Педро Санчес принять личное участие в саммите "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября. Причиной стала поломка самолета политика.

Об этом сообщает El Pais.

Реклама
Читайте также:

Премьера Испании нет на встрече "Коалиции желающих"

Глава испанского правительства Педро Санчес был вынужден вернуться в Мадрид вскоре после вылета в Париж из-за поломки в его самолете. Он участвует в мероприятии в режиме видеоконференции.

По данным издания, официальные самолеты, которые используются премьером и министрами, очень старые и несколько раз подвергались поломкам, однако политические споры задерживают обновление правительственного авиапарка.

Проблемы с самолетами европейских лидеров

Отметим, что 1 сентября самолет президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен попал под глушение GPS и был вынужден приземлиться в Болгарии. Власти страны подозревают, что это было прямое вмешательство России.

Уже 3 сентября не смог приземлиться самолет президента Литвы Гитанаса Науседы. Некоторое время пилоты кружили над аэропортом, а затем совершили посадку.

Напомним, встреча "Коалиции желающих" в Париже уже началась. Там присутствуют 10 лидеров, еще 28 — онлайн.

Однако уже через 20 минут после начала саммита Стив Уиткофф покинул встречу "Коалиции желающих". Он вернется, когда европейские лидеры будут звонить Дональду Трампу.

Франция переговоры самолет Испания Коалиция желающих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации