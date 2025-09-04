Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прем'єр Іспанії не прибув на саміт "Коаліції охочих" — причина

Прем'єр Іспанії не прибув на саміт "Коаліції охочих" — причина

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 14:53
Коаліція охочих — прем'єр Іспанії не прибув на саміт
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: REUTERS/Toby Melville

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес взяти особисту участь у саміті "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня. Причиною стала поломка літака політика.

Про це повідомляє El Pais

Реклама
Читайте також:

Прем'єра Іспанії немає на зустрічі "Коаліції охочих"

Голова іспанського уряду Педро Санчес був змушений повернутися до Мадрида невдовзі після вильоту до Парижа через поломку в його літаку. Він бере участь у заході в режимі відеоконференції. 

За даними видання, офіційні літаки, які використовуються прем'єром і міністрами, дуже старі та кілька разів зазнавали поломок, однак політичні суперечки затримують оновлення урядового авіапарку.

Проблеми з літаками європейських лідерів

Зазначимо, 1 вересня літак президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн потрапив під глушіння GPS та був вимушений приземлитись в Болгарії. Влада країни підозрює, що це було пряме втручання Росії.

Вже 3 вересня не міг приземлитися літак президента Литви Гітанаса Науседи. Деякий час пілоти кружляли над аеропортом і потім здійснили посадку.

Нагадаємо, зустріч "Коаліції охочих" у Парижі вже розпочалась. Там присутні 10 лідерів, ще 28 — онлайн.

Однак вже за 20 хвилин після початку саміту Стів Віткофф покинув зустріч "Коаліції охочих". Він повернеться, коли європейські лідери телефонуватимуть Дональду Трампу. 

Франція переговори літак Іспанія Коаліція охочих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації