Коаліція охочих — прем'єр Іспанії не прибув на саміт

Прем'єр Іспанії не прибув на саміт "Коаліції охочих" — причина
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес взяти особисту участь у саміті "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня. Причиною стала поломка літака політика.
Про це повідомляє El Pais.
Прем'єра Іспанії немає на зустрічі "Коаліції охочих"
Голова іспанського уряду Педро Санчес був змушений повернутися до Мадрида невдовзі після вильоту до Парижа через поломку в його літаку. Він бере участь у заході в режимі відеоконференції.
За даними видання, офіційні літаки, які використовуються прем'єром і міністрами, дуже старі та кілька разів зазнавали поломок, однак політичні суперечки затримують оновлення урядового авіапарку.
Проблеми з літаками європейських лідерів
Зазначимо, 1 вересня літак президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн потрапив під глушіння GPS та був вимушений приземлитись в Болгарії. Влада країни підозрює, що це було пряме втручання Росії.
Вже 3 вересня не міг приземлитися літак президента Литви Гітанаса Науседи. Деякий час пілоти кружляли над аеропортом і потім здійснили посадку.
Нагадаємо, зустріч "Коаліції охочих" у Парижі вже розпочалась. Там присутні 10 лідерів, ще 28 — онлайн.
Однак вже за 20 хвилин після початку саміту Стів Віткофф покинув зустріч "Коаліції охочих". Він повернеться, коли європейські лідери телефонуватимуть Дональду Трампу.
