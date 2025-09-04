Видео
Уиткофф покинул встречу "Коалиции желающих" — что случилось

Уиткофф покинул встречу "Коалиции желающих" — что случилось

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 13:28
Коалиция желающих в Париже — Уиткофф покинул встречу
Стив Уиткофф в Париже на встрече "Коалиции желающих". Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

В Париже 4 сентября уже началась встреча "Коалиции желающих". Однако спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул заседание через несколько минут после старта.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте также:

Уиткофф на встрече "Коалиции желающих"

Журналисты сообщают, что Уиткофф присутствовал на встрече "Коалиции желающих" лишь частично. Уже через 20 минут после начала он покинул заседание.

Отмечается, что в Елисейском дворце объяснили, что он обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств, но потом был вынужден отлучиться, поскольку имел другую встречу.

Известно, что он вернется, когда европейские лидеры будут звонить президенту США Дональду Трампу.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление относительно сегодняшней встречи "Коалиции желающих". Украина работает над обеспечением поддержки Сил обороны.

Также известно, что европейские лидеры планируют позвонить Дональду Трампу около 15:00.

Франция переговоры война в Украине Стив Виткофф Коалиция желающих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
