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Главная Новости дня Поразка республіканців на виборах: Трамп назвав причину

Поразка республіканців на виборах: Трамп назвав причину

Ua
9 ноября 2026 01:26
Трамп пояснив, чому республіканці не виграли на виборах до Конгресу
Президент США Дональд Трамп. Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому республіканці, зазнали поразки на виборах до конгресу, хоча раніше перемагали. На думку американського лідера, вони неправильно комунікували. 

Про це з посиланням на перше після проміжних виборів інтерв'ю президента США Дональда Трампа програмі 60 Minutes, передає Новини.LIVE.

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Причина програшу республіканців 

Кореспондент Росс Даута спитав у Трампа, чому республіканцям не вдалося перемогти. 

"Думаю, причина в невдалій комунікації", — зазначив президент США.

Вибори до Конгресу

Проміжні вибори до Конгресу відбулися в ніч проти 4 листопада. Демократична партія випередила республіканців, здобувши більшість у нижній та верхній палатах: 253 місць у Палаті представників, 54 — у Сенаті.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що на виборчих бюлетенях мало би бути ім'я. На думку американського лідера, тоді Республіканська партія здобула б значну перевагу на виборах.

Раніше Новини.LIVE писав, що президент США Дональд Трамп визнав результати проміжних виборів. Політик заявив про готовність до співпраці з демократами. Крім того, він згадав покійного сенатора Лідсі Грема, зазначивши, що той, якби був живий, здобув би перемогу.

Також Новини.LIVE з посиланням на інтервʼю ZDF повідомляв, як відреагував на результати проміжних виборів у США Президент України Володимир Зеленський. Голова держави сподівається на позитивні зміни. І республіканцям, і демократам він подякував за підтримку.

США выборы Дональд Трамп Конгресс Республиканская партия
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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