Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленський підбив підсумки міжнародних зустрічей: будуть додаткові кошти

Зеленський підбив підсумки міжнародних зустрічей: будуть додаткові кошти

Ua
Дата публикации 19 июня 2026 13:08
Україна отримає нові пакети допомоги: Зеленський підбив підсумки міжнародних зустрічей
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки серії міжнародних зустрічей, що відбулися цього тижня, та повідомив про нові домовленості щодо підтримки України. За його словами, партнери оголосили про додаткове фінансування оборонних програм, нові санкції проти Росії та військову допомогу для Києва. Також триває робота над посиленням міжнародного тиску на Москву.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на допис глави держави.

"Цього тижня була продуктивна робота на саміті Групи семи, на засіданнях Контактної групи з питань оборони України та Європейської ради, у двосторонніх зустрічах із партнерами. Кожна розмова про те, як дати більше захисту нашим людям, як підтримати воїнів і як наблизити кінець війни", – зазначив він.

Новина доповнюється

Читайте также:
Владимир Зеленский финансовая помощь военная помощь
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации