Україна отримає нові пакети допомоги: Зеленський підбив підсумки міжнародних зустрічей

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Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки серії міжнародних зустрічей, що відбулися цього тижня, та повідомив про нові домовленості щодо підтримки України. За його словами, партнери оголосили про додаткове фінансування оборонних програм, нові санкції проти Росії та військову допомогу для Києва. Також триває робота над посиленням міжнародного тиску на Москву.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на допис глави держави.

"Цього тижня була продуктивна робота на саміті Групи семи, на засіданнях Контактної групи з питань оборони України та Європейської ради, у двосторонніх зустрічах із партнерами. Кожна розмова про те, як дати більше захисту нашим людям, як підтримати воїнів і як наблизити кінець війни", – зазначив він.

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