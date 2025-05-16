Отставка Бриджит Бринк — какова причина

Экс-посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк покинула свою должность в апреле 2025 года. Отставку она объяснила несогласием с внешней политикой администрации Дональда Трампа.

Об этом она сообщила в колонке для Detroit Free Press.

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Бринк заявила, что решила покинуть пост досрочно, так как не могла согласиться с подходом администрации Трампа к внешней политике. Последние три года работы в Украине она назвала "самыми сложными" в своей жизни, отметив свою преданность как Соединенным Штатам, так и поддержке Украины в условиях полномасштабной войны.

"Я уважаю право и ответственность президента определять внешнюю политику США — при наличии надлежащих механизмов сдержек и противовесов со стороны Конгресса. Задача Дипломатической службы США — воплощать эту политику. Но, к сожалению, с началом администрации Трампа политика начала заключаться в давлении на жертву — Украину, а не на агрессора — Россию", — написала дипломат.

Бринк подчеркнула, что покинула пост из-за "морального долга".

"Я убеждена, что единственный путь к защите интересов США — это защита демократий и противодействие автократам", — подчеркнула она.

Кроме того, в колонке бывшая госпожа посол подробно описала масштабы военных преступлений, совершенных Россией в Украине. Она заявила, что с момента вторжения зафиксировано более 150 тысяч военных преступлений и похищено не менее 20 тысяч детей.

Бринк убеждена, что США должны действовать решительно, ведь последствия уступок Путину могут быть масштабными.

"Если мы позволим Путину менять границы силой, он не остановится на Украине", — подчеркнула она.

Напомним, Посольство США в Украине возглавит Джули Дэвис. Недавно она прибыла с визитом в Киев.

Также недавно Украина выслала двух дипломатов Венгрии.