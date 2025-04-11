Бріджит Брінк пішла з посади посла США в Україні — яка причина

Бріджит Брінк. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк пішла у відставку зі своєї посади. Це рішення вона прийняла внаслідок політичних розбіжностей з адміністрацією лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела у пʼятницю, 11 квітня.

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Відставка Брінк через розбіжності з адміністрацією Трампа

Видання пише, що на Брінк чинився тиск з боку високопосадовців з адміністрації Трампа. Вони сумнівалися в її готовності підтримувати нову стратегію Білого дому щодо України.

Політичний курс Трампа значно відрізняється від підходу адміністрації Байдена, яка виділяла Україні військову та фінансову підтримку, а також запроваджувала санкції проти Росії.

"Посол Брінк йде у відставку. Вона була послом там протягом трьох років — це тривалий час у зоні бойових дій", — заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

За словами західних дипломатів у Києві, Брінк із початку повномасштабного вторгнення Росії була ключовою захисницею України як на офіційному рівні, так і неформально.

Один із них схарактеризував її як сильну особистість і серйозного дипломата, зазначивши, що "тиск з боку адміністрацій Трампа та Зеленського негативно на ній позначився".

Офіційні особи України вважали Брінк надто критичною до них, особливо щодо боротьби з корупцією.

Зміни в повідомленнях Брінк

Чиновники зазначили, що її останні заяви помітно змінилися, ставши ближчими до позиції Трампа та більш критичними щодо України.

Журналісти Financial Times проаналізували дописи Брінк у соцмережах. Вони виявили суттєві зміни в її риториці після інавгурації Трампа.

Упродовж 75 днів до вступу нового президента на посаду вона 53 рази публічно критикувала Росію та її війну проти України. Однак за 75 днів після цього згадала Росію лише п’ять разів, жодного разу не поклавши на неї відповідальність.

Нагадаємо, 10 квітня ЗМІ повідомили, що Брінк планує достроково піти з посади за власним бажанням.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс підтвердила інформацію про відставку посла Штатів в Україні.