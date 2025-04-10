Відставка посла США в Україні — у Держдепі прокоментували рішення

Бріджит Брінк. Фото: Reuters

Бріджит Брінк залишає посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Тепер вона вертається додому.

Про це повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс на брифінгу.

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"Вона повертається додому. Так. Тож це офіційно", — сказала Брюс.

На запитання про можливий тиск на Бріджит Брінк або інструкції утримуватися від згадок Росії через атаки на Україну, речниця Державного департаменту заявила, що їй нічого про це не відомо.

Варто зауважити, що, ймовірно, йшлося про допис Бріджит Брінк у соцмережі щодо атаки на Кривий Ріг, в якому вона не уточнила, що ракетний удар був завданий саме Росією.

У Держдепі прокоментували відставку Брінк

У коментарі CNN представник Держдепу пояснив відставку Брінк з посади посла в Україні тривалим перебуванням у зоні бойових дій.

"Вона була послом там три роки — це багато для зони бойових дій", — сказав він.

Чиновник зауважив, що "війна триває занадто довго".

Нагадаємо, Брінк зіткнулася з критикою у соцмережах через її коментар щодо обстрілу Кривого Рогу 4 квітня.

А коли наступного дня Росія обстріляла Київ, Брінк уточнила, що ракети летіли з Росії.