Пані посол США в Україні Бріджит Брінк хоче піти у відставку, — ЗМІ

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: The NYT

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк має намір достроково покинути посаду. Вона подала заяву на відставку за власним бажанням ще у січні цього року.

Про це пише CBS News у четвер, 10 квітня.

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Відставка Брінк

За даними джерел видання, після інавгурації президента США Дональда Трампа Брінк подала заяву на звільнення в рамках стандартної ротації, але держсекретар Марко Рубіо не прийняв її. Однак сьогодні у Держдепі підтвердили її намір піти у відставку.

"Посол Брінк йде у відставку. Вона була послом там протягом трьох років — це тривалий час у зоні бойових дій. І, чесно кажучи, війна триває занадто довго", — сказав представник Держдепу.

Наразі офіційного повідомлення про відставку Брінк не було, але джерела повідомили, що вона зробила "прощальні дзвінки" колегам. Водночас сама пані посол не відповіла на запит на коментар.

Один з високопоставлених чиновників повідомив виданню, що рішення Брінк пов'язане з поєднанням особистих і політичних проблем, включно з нещодавніми скороченнями в USAID.

Нагадаємо, Брінк розкритикували у соцмережах через її коментар щодо ракетного удару на Кривий Ріг 4 квітня. Вона не вказала на те, що це була російська ракета.

А коли на наступний день Росія обстріляла Київ — Брінк уточнила, що ракети летіли з Росії.