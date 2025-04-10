Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк хочет уйти в отставку, - СМИ

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: The NYT

Посол США в Украине Бриджит Бринк намерена досрочно покинуть пост. Она подала заявление на отставку по собственному желанию еще в январе этого года.

Об этом пишет CBS News в четверг, 10 апреля.

Реклама

Читайте также:

Отставка Бринк

По данным источников издания, после инаугурации президента США Дональда Трампа Бринк подала заявление на увольнение в рамках стандартной ротации, но госсекретарь Марко Рубио не принял его. Однако сегодня в Госдепе подтвердили ее намерение уйти в отставку.

"Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там в течение трех лет — это длительное время в зоне боевых действий. И, честно говоря, война длится слишком долго", — сказал представитель Госдепа.

Сейчас официального сообщения об отставке Бринк не было, но источники сообщили, что она сделала "прощальные звонки" коллегам. В то же время сама посол не ответила на запрос на комментарий.

Один из высокопоставленных чиновников сообщил изданию, что решение Бринк связано с сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения в USAID.

Напомним, Бринк раскритиковали в соцсетях из-за ее комментария относительно ракетного удара на Кривой Рог 4 апреля. Она не указала на то, что это была российская ракета.

А когда на следующий день Россия обстреляла Киев — Бринк уточнила, что ракеты летели из России.