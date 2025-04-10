Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк хочет уйти в отставку, - СМИ

Посол США в Украине Бринк может уйти в отставку — детали
Посол США в Украине Бриджит Бринк намерена досрочно покинуть пост. Она подала заявление на отставку по собственному желанию еще в январе этого года.
Об этом пишет CBS News в четверг, 10 апреля.
Отставка Бринк
По данным источников издания, после инаугурации президента США Дональда Трампа Бринк подала заявление на увольнение в рамках стандартной ротации, но госсекретарь Марко Рубио не принял его. Однако сегодня в Госдепе подтвердили ее намерение уйти в отставку.
"Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там в течение трех лет — это длительное время в зоне боевых действий. И, честно говоря, война длится слишком долго", — сказал представитель Госдепа.
Сейчас официального сообщения об отставке Бринк не было, но источники сообщили, что она сделала "прощальные звонки" коллегам. В то же время сама посол не ответила на запрос на комментарий.
Один из высокопоставленных чиновников сообщил изданию, что решение Бринк связано с сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения в USAID.
Напомним, Бринк раскритиковали в соцсетях из-за ее комментария относительно ракетного удара на Кривой Рог 4 апреля. Она не указала на то, что это была российская ракета.
А когда на следующий день Россия обстреляла Киев — Бринк уточнила, что ракеты летели из России.
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