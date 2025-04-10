Отставка посла США в Украине — в Госдепе прокомментировали решение

Бриджит Бринк. Фото: Reuters

Бриджит Бринк покидает пост посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Теперь она возвращается домой.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге.

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"Она возвращается домой. Да. Поэтому это официально", — сказала Брюс.

На вопрос о возможном давлении на Бриджит Бринк или инструкции воздерживаться от упоминаний России в связи с атаками на Украину, пресс-секретарь Государственного департамента заявила, что ей ничего об этом не известно.

Стоит заметить, что, вероятно, речь шла о сообщении Бриджит Бринк в соцсети относительно атаки на Кривой Рог, в котором она не уточнила, что ракетный удар был нанесен именно Россией.

В Госдепе прокомментировали отставку Бринк

В комментарии CNN представитель Госдепа объяснил отставку Бринк с должности посла в Украине длительным пребыванием в зоне боевых действий.

"Она была послом там три года — это много для зоны боевых действий", — сказал он.

Чиновник отметил, что "война длится слишком долго".

Напомним, Бринк столкнулась с критикой в соцсетях из-за ее комментария относительно обстрела Кривого Рога 4 апреля.

А когда на следующий день Россия обстреляла Киев, Бринк уточнила, что ракеты летели из России.