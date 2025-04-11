Бриджит Бринк ушла с должности посла США в Украине — какая причина

Бриджит Бринк. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк ушла в отставку со своей должности. Это решение она приняла в результате политических разногласий с администрацией лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в пятницу, 11 апреля.

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Отставка Бринк из-за разногласий с администрацией Трампа

Издание пишет, что на Бринк оказывалось давление со стороны высокопоставленных чиновников из администрации Трампа. Они сомневались в ее готовности поддерживать новую стратегию Белого дома в отношении Украины.

Политический курс Трампа значительно отличается от подхода администрации Байдена, которая выделяла Украине военную и финансовую поддержку, а также вводила санкции против России.

"Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там в течение трех лет — это длительное время в зоне боевых действий", — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

По словам западных дипломатов в Киеве, Бринк с начала полномасштабного вторжения России была ключевой защитницей Украины как на официальном уровне, так и неформально.

Один из них охарактеризовал ее как сильную личность и серьезного дипломата, отметив, что "давление со стороны администраций Трампа и Зеленского негативно на ней сказалось".

Официальные лица Украины считали Бринк слишком критичной к ним, особенно в отношении борьбы с коррупцией.

Изменения в сообщениях Бринк

Чиновники отметили, что ее последние заявления заметно изменились, став ближе к позиции Трампа и более критичными в отношении Украины.

Журналисты Financial Times проанализировали сообщения Бринк в соцсетях. Они обнаружили существенные изменения в ее риторике после инаугурации Трампа.

В течение 75 дней до вступления нового президента в должность она 53 раза публично критиковала Россию и ее войну против Украины. Однако за 75 дней после этого упомянула Россию только пять раз, ни разу не возложив на нее ответственность.

Напомним, 10 апреля СМИ сообщили, что Бринк планирует досрочно уйти с должности по собственному желанию.

Впоследствии спикер Госдепа США Тэмми Брюс подтвердила информацию об отставке посла Штатов в Украине.