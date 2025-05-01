Джулія Девіс стане новою посолкою США в Україні

Джулі Девіс. Фото: Джулі Девіс/X

Джулі Девіс призначено тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів Америки в Україні. Відтак, вона очолить Посольство США в Україні.

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу в четвер, 1 травня.

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Джулі Девіс очолить Посольство США в Україні

Відтак, Джулі Девіс виконуватиме обов’язки тимчасової повіреної у справах США в Україні.

У Посольстві США повідомили, що Джулі Девіс приступить до виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах США в Україні з понеділка, 5 травня 2025 року.

Зазначається, що пані посол Девіс від імені Президента США Дональда Трампа та Державного секретаря США Марко Рубіо координуватиме співпрацю посольства США з урядом і народом України.

"На цій посаді вона наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини та роблячи Америку й Україну безпечнішими, сильнішими та більш процвітаючими", — йдеться у повідомленні Посольства США.

Як відомо, протягом останніх 30 років пані посол Девіс обіймала ключові посади, зокрема нинішню — посла США на Кіпрі, а також попередню — посла/спеціального представника у справах Білорусі. Раніше вона була однією із заступників Державного секретаря США і спеціалізувалася на питаннях Західної Європи та Європейського Союзу. Також вона була заступницею постійного представника США при НАТО.

"Посол Девіс має за честь виконувати обов’язки Тимчасової повіреної у справах США, доки Президент США не призначить нового посла США в Україні", — йдеться у повідомленні Посольства США.

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