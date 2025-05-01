Волц офіційно залишив посаду радника Трампа

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. Фото: Reuters

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц офіційно залишив посаду. Відтак, він стане послом США в Організації Об'єднаних Націй.

Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у Truth Socia.

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У четвер, 1 травня, офіційно стало відомо, що Майк Волц залишив посаду радника з національної безпеки. За словами Трампа, він буде послом США в ООН.

Водночас державний секретар Марко Рубіо виконуватиме обов'язки радника з питань національної безпеки.

"Мені приємно оголосити, що я висуваю кандидатуру Майка Волца на посаду наступного посла Сполучених Штатів в ООН. З того часу, як він був у військовій формі на полі бою, в Конгресі та на посаді мого радника з національної безпеки, Майк Волц наполегливо працював над тим, щоб ставити інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він робитиме те ж саме на своїй новій посаді", — зазначив лідер США.

Зокрема він додав, що державний секретар Марко Рубіо буде виконувати обов'язки радника з національної безпеки, продовжуючи при цьому здійснювати сильне лідерство в Державному департаменті.

Скриншот повідомлення Трампа

Раніше телеканал Fox News інформував, що Майк Волц та його заступник Алекс Вонг залишають свої посади.

Раніше у Пентагоні через скандал із витоком даних звільнили головного помічника міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспера.